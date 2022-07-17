Ще один британець потрапив до російського полону. Він був парамедиком «Азову»

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На Донбасі до російського полону потрапив британський парамедик Джон Хардінг. Останніми роками він служив у полку «Азов» Національної гвардії України.

Про це повідомляє ВВС.

За даними видання, про полон стало відомо, коли російські пропагандисти зняли відеосюжет за його участі. У ролику британець давав інтервʼю російській телеведучій, закликав премʼєра Британії Бориса Джонсона допомогти йому.

Хардінг потрапив у полон у травні, коли бійці «Азову» виконували наказ про складання зброї.