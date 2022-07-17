ГУР: росія посилює військову підготовку дітей у прикордонній з Україною області

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Окупанти рф значно розширили масштаби військової підготовки дітей у росії.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.

За даними українських розвідників, у російському місті бєлгород та області відкрили 500 кадетських класів та близько 1000 юнармійських класів.

Також у бєлгороді відкрили курси початкової військової підготовки для тих, хто бажає служити в армії рф, однак не має відповідного досвіду. Випускників курсів схиляють до підписання контракту зі збройними силами окупантів.

Росіяни перенесли пункт прийому депортованих українців із Нєхотєєвки до селища Октябрьський. Це зробили через наближення зони бойових дій до кордону бєлгородської області.

Логістика прийому людей залишається без змін: після оформлення українців направляють у приміщення спортивного комплексу «Віраж». Із початку війни через цей пункт для депортованих пройшли 6,5 тисяч людей, в тому числі 1,4 тисяч дітей.