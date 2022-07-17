У Греції загублений дитячий мʼячик допоміг туристу протриматися 18 годин у відкритому морі

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Туриста з Північної Македонії віднесло у відкрите море під час купання на пляжі в Греції. Його врятував загублений дитячий мʼячик.

Про це пише Metro.

Відпочивальника на імʼя Іван підхопила потужна течія і віднесла далеко від берега. Згодом до нього підплив дитячий мʼячик, який допоміг туристу триматися на плаву ще 18 годин, поки його не помітили рятувальники.

Одна з мешканок грецького острова Лемнос впізнала мʼячик. Її сини загубили цю іграшку за 10 днів до пригоди з Іваном. Морські течії віднесли мʼяч на 128 км від острова, де він і врятував туриста.