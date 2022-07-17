Reuters: Байден не зміг добитися на арабському саміті зобов’язань щодо безпеки та збільшення видобутку нафти

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Президент США Джо Байден під час турне на Близький Схід не зміг добитися зобов’язань щодо регіональної осі безпеки за участю Ізраїлю та зростання видобутку нафти.

Про це пише Reuters.

Ці питання обговорювалися на саміті лідерів країн Перської затоки та арабських держав у Джидді. Байден представив лідерам бачення США і стратегію участі Америки в регіональній безпеці на Близькому Сході. Проте комюніке саміту було розмитим. Союзник США Саудівська Аравія не захотіла робити кроки в бік того, щоб закласти основи регіонального альянсу безпеки за участю Ізраїлю. Мета США полягає в тому, щоб об’єднати сили Ізраїлю, Саудівської Аравії, Іраку, Єгипту, Йорданії та інших союзників у протидії Ірану.

Офіційний Ер-Ріяд заявив, що не бере участі в перемовинах щодо оборонного альянсу Перської затоки та Ізраїлю.

Журналісти зазначають, що Байден применшив значення зустрічі з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухамедом бін Салманом, що могло вплинути на ставлення Ер-Ріяду до прагнень США.

Прибувши до Саудівської Аравії, Байден розраховував на допомогу країни з огляду на високі ціни на нафту й труднощі, які виникли після нападу росії на Україну. Він сподівався на угоду щодо видобутку нафти, щоб допомогти знизити ціни на бензин, через які у США почалася інфляція.

«Він [Байден] залишає регіон з порожніми руками, але сподівається, що група ОПЕК+, до складу якої входять Саудівська Аравія, росія та інші виробники, збільшить видобуток на зустрічі 3 серпня», — зазначає видання.