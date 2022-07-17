Ранкове зведення Генштабу: ЗСУ відбили атаки росіян на Донеччині. На інших напрямках ворог не наступав
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- Костя Андрейковець
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Anatolii Stepanov / Getty Images
Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення щодо ситуації на фронті станом на 16 липня. Наразі ситуація така:
- На Донеччині росіяни невдало штурмували в районі Івано-Дар’ївки. Також загарбники намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, але отримали відсіч і відійшли.
- На Бахмутському напрямку ЗСУ придушили спробу розвідки боєм поблизу Берестового та Білогорівки.
- Ворог продовжує обстрілювати населені пункти і позиції ЗСУ на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.