У ГУР Міноборони повідомили, що Україна може застосовувати HIMARS по військових обʼєктах у Криму

Новини

Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що Україна має право застосувати реактивні системи залпового вогню HIMARS по військових обʼєктах в анексованому Криму.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, пише «Громадське».

«Нині Кримський півострів став хабом для переміщення всієї техніки й озброєння, що йде з рф у південні райони нашої держави. Отже, насамперед скупчення військової техніки, боєприпасів та інших матеріалів, які зосереджуються у Криму, а потім прямують для забезпечення російських окупаційних військ», — сказав він.

Представник ГУР Міноборони зазначив, що рф активно використовує Чорноморський флот для ракетних ударів по Україні, тому їхні кораблі теж стають однією з головних цілей для ураження.

Напередодні в інтервʼю BBC міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна зобовʼязалася не стріляти з американських РСЗВ по території росії. Щодо Криму, то міністр відповів так: «Я сказав, що у нас достатньо стратегічних обʼєктів на окупованих росіянами українських територіях. На що він [міністр оборони США Ллойд Остін] мені відповів: “Ми тебе зрозуміли”».