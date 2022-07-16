«У позі фламінго». В Японії розробили вертикальні капсули для сну на роботі

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Японські меблеві корпорації Itoki Corp. і Koyoju Gohan KK розробили вертикальні «ящики для сну», в яких офісні працівники можуть відпочивати в перервах або якщо сильно втомилися.

Про це пише Bloomberg.

Агентство пише, що занадто довгі робочі зміни — це відома проблема у Японії, у країні навіть є термін, коли люди сплять протягом дня, щоб витримати повну зміну, — «інемурі».

«В Японії є багато людей, які на деякий час замикаються у ванній кімнаті, що, на мою думку, не є здоровим. Краще спати у зручному місці», — сказав Саеко Кавасіма, директор із комунікацій Itoki.

Користувач «ящика для сну» спатиме як фламінго — стоячи. Початкову конструкцію розробили таким чином, щоб голова, коліна та спина мали зручну підтримку й людина не впала. Завдяки дослідженням, які вказують на те, що відновлювальний відпочинок підвищує продуктивність, ця нова розробка може спонукати співробітників у Японії коротко дрімати протягом дня. При цьому, ціна виробу поки невідома.