Північна Македонія зробила крок для розблокування процесу вступу до Євросоюзу

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Парламент Північної Македонії зробив крок до розблокування процесу вступу в Євросоюз. Депутати підтримали французький проєкт угоди для задоволення претензій з боку Болгарії.

Про це пише Nova Makedonija.

За відповідне рішення проголосували 68 депутатів, ніхто не був проти та ніхто не утримався. Однак перед голосуванням найбільше опозиційне обʼєднання покинуло залу парламенту. Дебати щодо схвалення цієї угоди тривали три дні.

Фактично депутати окреслили для уряду певні рамки перемовин про вступ до ЄС і врегулювання конфлікту з Болгарією. Зокрема, вони підкреслили, що уряд «повинен послідовно дотримуватися рішучості беззастережно поважати мовну, ідентичну, історичні та культурні особливості македонського народу». Усі угоди Північної Македонії та ЄС мають бути підписані македонською мовою, без жодних приміток чи уточнень. Також уряд не має права обговорювати її статус, а після вступу до Євросоюзу македонська мова має стати однією з офіційних.

Двосторонні договори Північної Македонії з іншими державами, які не стосуються вступу до ЄС, не повинні впливати на цей процес.

Нагадаємо, 24 червня парламент Болгарії проголосував за скасування вето на подальшу євроінтеграцію Північної Македонії. Там погодилися надати дозвіл на продовження перемовин, якщо македонці виконають певні умови. Депутати наголосили, що готові зняти вето, якщо Північна Македонія ефективно виконуватиме Договір про дружбу, добросусідство та співробітництво від 2017 року і закріпить у Конституції країни права болгар нарівні з іншими народами.

У чому полягає конфлікт?

Приєднання Північної Македонії до ЄС і НАТО супроводжується конфліктами із сусідами — Грецією та Болгарією. Спочатку Греція виступала проти назви цієї країни, вважаючи, що Македонією може називатися лише грецький регіон. Зрештою у 2018 році македонці змінили назву на Північна Македонія, і Греція розблокувала вступ країни в НАТО.

Однак після цього Болгарія почала блокувати вступ Північної Македонії до ЄС. Македонія отримала статус кандидата на вступ до ЄС у 2005 році, але відтоді через блокування сусідів так і не почала перемовини про вступ. У Болгарії вважають, що в Північній Македонії проводять «антиболгарську ідеологію» та заперечують історичні звʼязки з болгарами. Там вважають, що македонські історичні національні герої були болгарами, а македонська мова є болгарською.