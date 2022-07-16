Радник Зеленського звинуватив банки JPMorgan, HSBC та Citigroup у зв’язках із росією. Він написав їм листи

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Економічний радник Володимира Зеленського Олег Устенко написав листи американським і європейським банкам JPMorgan Chase, HSBC, Citigroup і Crеdit Agricole, у якому звинуватив їх у зв’язках з росією.

Про це пише Financial Times.

У листах Устенко звинуватив банки в затягуванні війни через надання кредитів компаніям, які постачають російську нафту, і продажу акцій нафтогазових груп, які підтримуються рф. Також він написав, що ці банки не будуть задіяні в повоєнному відновленні України, якщо вони не припинять фінансування російських компаній.