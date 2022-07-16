У Києві затримали псевдоволонтера. Він забирав собі гроші, які нібито збирав на допомогу ЗСУ

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У Києві правоохоронці викрили псевдоволонтера. Він забирав собі гроші, які нібито збирав для допомоги українським військовим.

Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.

«За даними слідства, з середини квітня 2022 року підозрюваний у Telegram-каналі звертався до громадян із закликом про збір коштів, які згодом обіцяв передати Збройним Силам України. Для перерахування коштів псевдоволонтер вказував дані своїх банківських карток та майже всі зібрані добровільні пожертви витрачав на власні потреби», — зазначили там.

Підозрюваний надсилав на допомогу ЗСУ по 5 гривень, а потім у фоторедакторі змінював суму внеску. Таким чином він створював фейкову звітність для людей, які надсилали йому гроші.

«У ході проведення обшуку за місцем його проживання вилучено банківські картки, на які здійснювався переказ коштів, ноутбук, флеш-накопичувач, грошові кошти», — повідомили правоохоронці.

Проти чоловіка порушили справу за незаконне використання благодійних пожертв під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Йому загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.