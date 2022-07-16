В Україні відсьогодні всі сайти повинні мати стартову сторінку українською мовою

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Артем Марков / Дар'я Светлова / «Бабель»

В Україні відсьогодні, 16 липня, всі інтернет-ресурси повинні мати базову стартову сторінку українською мовою, яка для українських користувачів відкриватиметься за замовчуванням. В дію вступає норма закону Про забезпечення функціонування української мови як державної, який Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«З 16 липня інтернет-ресурси повинні мати базову стартову сторінку українською мовою і повідомляти громадянам України суспільно-важливу інформацію державною мовою. Крім того, це стосується інтернет-представництв, у тому числі вебсайтів, сторінок у соцмережах, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форми власності, ЗМІ, зареєстрованих в Україні, а також суб’єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні», — заявив Кремінь.

Він зазначив, що версія сайтів державною мовою повинна мати не менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії.

Норма не поширюється на сайти ЗМІ, які публікуються винятково кримськотатарською, англійською, іншими мовами корінних народів України та офіційними мовами Європейського Союзу.

Також з 16 липня користувацькі інтерфейси мають бути державною мовою — це вся інформація на приладах, техніці.

Порушникам загрожують штрафи. За перше порушення від 3,4 тисячі до 8,5 тисячі гривень, за повторне — до 11,9 тисячі гривень.