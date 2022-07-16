Ранкове зведення Генштабу: війська росії провалили наступ на чотирьох напрямках, ідуть бої за Вуглегірську ТЕС
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення щодо ситуації на фронті станом на 16 липня. Наразі ситуація така:
- На Донецькому напрямку ЗСУ відбили наступ росіян у напрямку Спірне — Івано-Дар’ївка.
- Ворожі спроби штурму в напрямках Доломітне — Новолуганське та Доломітне — Семигір’я захлинулися — ЗСУ завдали втрат росіянам. Така ж доля спіткала окупантів у напрямку Роти – Вершина. Там противник відійшов, а після перегрупування відновив наступ на Вуглегірську ТЕС. Бої тривають.
- Війська росії продовжують обстрілювати населені пункти майже по всій лінії зіткнення.