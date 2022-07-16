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Ранкове зведення Генштабу: війська росії провалили наступ на чотирьох напрямках, ідуть бої за Вуглегірську ТЕС

Автор:
Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»

Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення щодо ситуації на фронті станом на 16 липня. Наразі ситуація така: