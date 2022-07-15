Молдова отримає від Німеччини €77 мільйонів. Частина грошей піде на підтримку українських біженців

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Flickr / Konstantin T

Німеччина виділить €77 мільйонів гранту на допомогу Молдові.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

Більшість із цих грошей — €40 мільйонів — направлять на підтримку бідних сімей і людей, які постраждали від енергетичної кризи. Також Німеччина виділить додаткові кошти для підтримки українських біженців і сімей, які їх приймають.

При населенні у 2,5 мільйона людей Молдова прийняла понад 70 тисяч українських біженців.

«Молдова у критично складному становищі. Її життєво важливі звʼязки з Україною та росією зруйновані. Річна інфляція в Молдові, рекордна за останні 20 років, становила близько 29%. Це те, що багато хто з нас не може навіть уявити», — заявила голова німецького МЗС Анналена Бербок.