У Сумській області російські обстріли вбили одну людину. Ще семеро — поранені

Новини

Telegram / Дмитро Живицький

У Сумській області російські обстріли за сьогодні вбили одну людину та поранили сімох, повідомляє голова ОВА Дмитро Живицький.

Після десятої ранку було 10 мінометних ударів по Шалигинській громаді.

Приблизно у той же час росіяни відкрили вогонь з мінометів по Глухівській громаді. Було 9 вибухів.

Після 13:00 почався обстріл з реактивної артилерії — понад 20 «прильотів». Унаслідок російських обстрілів одна людина загинула, четверо поранені.

Опівдні з мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Пролунали 4 вибухи.

А близько другої години дня під російським вогнем опинилася Білопільська громада. Було 8 «прильотів» зі ствольної артилерії.

О 16:00 пролунали ще 8 вибухів від ворожих мінометів. Ці обстріли поранили трьох людей.