Україна вже має 11,3 мільярда кубів газу. До опалювального сезону треба набрати ще майже 8 мільярдів

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За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, на сьогодні Україна вже має 11,3 мільярда кубів газу. «Нафтогаз» має завдання до початку опалювального сезону мати у сховищах 19 мільярдів кубів.

Про це йдеться на сайті уряду.

«Продовжується закачування газу в українські підземні газові сховища. Станом на сьогодні Україна вже має 11,3 мільярда кубів газу. Усього з початку року закачали майже 3 мільярди кубометрів блакитного палива. Створено можливості для фізичного реверсу газу з Європи. Попри воєнні дії, державна компанія «Укргазвидобування» майже не зменшила видобуток газу. «Нафтогазу» поставлене завдання до початку опалювального сезону мати у сховищах 19 мільярдів кубічних метрів газу», — зазначив Шмигаль.

Станом на середину липня Україна також має 1,5 мільйона тонн вугілля. Премʼєр зазначив, що це у два з половиною рази більше, ніж визначені гарантовані запаси на цей час.

«Продовжуємо нарощувати й власний видобуток. Формуємо домовленості з країнами-партнерами, щоб на початок опалювального сезону наші запаси становили надійні понад 2 мільйони тонн», — сказав Денис Шмигаль.

Крім того, уряд виділив 1,4 мільярда гривень на закупівлю резервного обладнання для регіонів, у яких можуть виникнути екстрені ситуації.