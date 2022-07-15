У мечетях Чечні вербують чоловіків їхати на війну в Україну

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У Чечні імами вербують парафіян у батальйони «Ахмат» для участі у війні з Україною. Ці відбувається під час п’ятничних проповідей.

Про це пише The Insider з посиланням на засновника чеченського суспільно-політичного руху 1ADAT Ібрагіма Янгулбаєва.

Чоловікам віком 18—40 років пропонують у «Ахматі» зарплату у 60 тисяч рублів (30 тисяч грн). Імами при цьому кажуть чоловікам, що в Україну їх не повезуть.

«Таку установку дав муфтіят імамам у чотирьох мечетях у різних районах Чечні. Під час пʼятничних молитов завжди оголошується якась політична повістка. І імами говорять про це у мечетях, на своїх сторінках та у своїх Telegram-каналах. У такий обманний спосіб кадиров набирає добровольців для участі у війні проти України. І йдуть туди лише кадировці та дрібні підлабузники», — заявив Янгулбаєв.

The Insider нагадує, що 7 червня влада Чечні заявила про відправку в Україну понад восьми тисяч людей, з який 1 360 — добровольці. «Насправді ж справжніх добровольців майже не залишилося: силовики залякують мешканців, катують та загрожують кримінальними справами», — повідомляють журналісти.