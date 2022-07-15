Україна отримає європейське фінансування системи охорони здоровʼя по програмі EU4Health

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Enrique Saldivar / Flickr

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко та єврокомісар з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів ЄС Стелла Кіріакідес підписали угоду про приєднання України до програми EU4Health.

Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоровʼя.

Завдяки цьому українські органи державної влади, неурядові організації, малий та середній бізнес зможуть отримувати європейське фінансування на проєкти охорони здоров’я на тих самих умовах, як і їхні колеги з країн-членів ЄС, Норвегії та Ісландії.

Загальний бюджет програми EU4Health на 2021-2027 роки становить €5,3 мільярда.

Європейська програма «EU4Health»працює у таких напрямках:

покращує та зміцнює здоров’я населення європейських країн;

сприяє здоровому способу життя та запобігає поширенню захворювань;

захищає людей від серйозних транскордонних загроз;

сприяє розширенню асортименту та збільшенню кількості лікарських засобів і медичних виробів, а також їх доступності, у тому числі й цінової;

зміцнює відновлюваність систем охорони здоров’я та підвищує ефективність використання ресурсів.

Участь України у цій програмі дозволить підготувати систему охорони здоров’я до європейських стандартів та полегшить інтеграцію України з ЄС у цьому секторі.