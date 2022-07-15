СБУ оприлюднила список 100 «українських» Telegram-каналів, які курує росія

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Kate Ban / «Бабель»

Служба безпеки України, Рада національної безпеки і оборони, Міністерство внутрішніх справ та Міністерство оборони України просять українські видання не використовувати інформацію низки російських телеграм-каналів та не підтримувати їх рекламою.

Відповідну спільну заяву про захист інформаційного простору України від російських ворожих телеграм-каналів оприлюднила СБУ.

«В умовах, коли Україна успішно протистоїть російському нападу, вкрай актуальним є питання інформаційної безпеки. Адже не маючи можливості перемогти на полі бою, ворог намагається посіяти «зраду» та розхитати українське суспільство. Зокрема, на це працює низка нібито незалежних телеграм-каналів, роботу яких насправді координує кремль», — йдеться в заяві.

У повідомленні наголошується, що причетність таких каналів до російських спецслужб встановила раніше СБУ в межах відповідних кримінальних проваджень.

«Закликаємо вас не користуватися цими каналами, адже їхню роботу фінансує і координує росія. У жодному разі не довіряйте їм, оскільки такі майданчики поширюють фейки та маніпуляції і є частиною інформаційної війни проти України», — йдеться в заяві.