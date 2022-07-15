Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію росії на виключення її з міжнародних футбольних змагань

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Спортивний арбітражний суд відхилив всі апеляції росії на рішення УЄФА та ФІФА виключити її з міжнародних футбольних змагань. Йдеться як про збірну, так і про футбольні клуби.

Про це повідомляється на сайті суду.

«У всіх цих випадках колегія встановила, що ескалація конфлікту між росією та Україною та реакція громадськості та урядів у всьому світі створила непередбачені та безпрецедентні обставини, на які ФІФА та УЄФА мали реагувати. Ухвалюючи рішення про те, що російські команди та клуби не повинні брати участь у змаганнях під їхньою егідою, поки зберігаються такі обставини, Комісія ухвалила, що обидві сторони діяли в рамках повноважень, наданих їм відповідно до їхніх статутів та положень», — йдеться в заяві.

Суд наголосив, що колегія не встановлювала характер та причини конфлікту, а сфокусувалася винятково на його наслідках для світового футболу. Колегія вважає сумним рішення виключити російських футболістів та клуби з міжнародних змагань, тому що вони не несуть відповідальності за воєнні операції в Україні, однак таке рішення необхідне для забезпечення безпеки футбольних змагань в інших частинах світу.