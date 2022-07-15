У росії оголосили в розшук журналіста Євгенія Кисельова
- Автор:
- Олег Панфілович
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Facebook / Evgeny Kiselev
У росії оголосили в розшук журналіста Євгенія Кисельова, який довгий час живе і працює в Україні.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Його розшукують у кримінальній справі, але за якою статтею її порушено, не уточнюється. 5 квітня в росії створили реєстр фізичних осіб — іноземних агентів. Першими до нього потрапили два російські журналісти, які живуть та працюють в Україні — Євгеній Кисельов та Матвєй Ганапольський. Вони «провадять політичну діяльність, отримуючи фінансування від України».