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Facebook / Evgeny Kiselev

У росії оголосили в розшук журналіста Євгенія Кисельова, який довгий час живе і працює в Україні.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Його розшукують у кримінальній справі, але за якою статтею її порушено, не уточнюється. 5 квітня в росії створили реєстр фізичних осіб — іноземних агентів. Першими до нього потрапили два російські журналісти, які живуть та працюють в Україні — Євгеній Кисельов та Матвєй Ганапольський. Вони «провадять політичну діяльність, отримуючи фінансування від України».