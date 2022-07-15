У Міноборони закликали українців не поширювати інформацію про полонених, тому що це може завадити обміну

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Alexander Reka \ TASS via Getty Images

У Головному управлінні розвідки Міноборони закликали українців не поширювати інформацію про військовополонених. Це може зашкодити процесу обміну.

Про це ГУР Міноборони написало у своєму Facebook.

«Поширення розгорнутої інформації про конкретну людину, яка знаходиться в полоні, може ускладнити процес обміну і становити небезпеку для самого полоненого. Інформація про значущість людини, її політичні погляди, місце служби, попередню роботу, рідних та близьких провокує прискіпливе ставлення ворога. В результаті вимоги до обміну конкретної особи можуть бути завищені, а сам процес максимально ускладнений», — йдеться у повідомленні.

Там також підкреслили, що поширення інформації про позивні, військову частину, місце дислокації підрозділу, обставини потрапляння в полон несе загрозу не лише для самого полоненого, але і для всього його підрозділу.

«Якщо ви втратили зв’язок з близькою людиною, яка перебуває на військовій службі, у зоні ведення бойових дій або на окупованих територіях чи маєте підозру, що ваша близька людина перебуває у полоні у ворога — звертайтеся в уповноважені державні інституції, які опікуються питаннями пошуку та обміну полонених», — закликали в ГУР.