Погода у вихідні: по всій Україні прогнозують грози, а температура не перевищуватиме +30 °C

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Brin Weins / Pixabay

У вихідні 16—17 липня майже по всій Україні синоптики прогнозують дощі та грози. Температура повітря не перевищуватиме +30 °C.

Про це пише Укргідрометцентр.

15 липня сильні дощі очікуються на заході та на півночі України, водночас на півдні в деяких місцях температура сягатиме +30...+31 °C.

Уже 16—17 липня дощі перейдуть на південь та схід України. Водночас на заході, на півночі та в Центрі температура повітря становитиме до +26 °C.

Укргідрометцентр