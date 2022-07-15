Палата представників схвалила проєкт оборонного бюджету США на 2023 рік. У ньому є кошти на навчання українських пілотів

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Ben Schumin / Flickr

У Палаті представників США підтримали проєкт оборонного бюджету на 2023 рік. Він передбачає збільшення видатків на оборону до понад $800 мільярдів.

Про це пише Reuters.

У цьому документі, наприклад, члени Палати представників схвалили поправку, яка обмежує можливості адміністрації Байдена продати чи передати Туреччині американські літаки F-16. Також інші поправки передбачають скасування дозволу на війну в Іраку і підвищення зарплат військовим.

Є також поправки, які безпосередньо стосуються України. Зокрема, у проєкті бюджету передбачається виділити $100 мільйонів на програму тренування українських пілотів на американських літаках.

Загалом у цьому бюджеті планують виділити мільярд доларів на підтримку України. Це додатково до програми ленд-лізу, а також уряд США має можливість звертатися до Конгресу по додаткові кошти. Також у проєкті зʼявилися процедури нагляду та аудиту щодо дій Пентагону, які стосуються підтримки України. Ще одна програма співпраці — спільний проєкт з Міноборони України для реабілітації українських військових та навчання українських медиків.

Тепер цей документ мають ухвалити у Сенаті США, де сенатори теж мають можливість вносити свої поправки. Після цього проєкт бюджету відправлять на підпис президенту США.