У ЗСУ розповіли, що росіяни запустили ракети по Вінниці з мису Фіолент у Криму

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Пресслужба ДСНС

Українські військові розповіли, що російські окупанти завдали удару ракетами по Вінниці з мису Фіолент у Криму. Біля нього розташувалися кораблі, з яких і запустили ракети.

Про це пише Оперативне командування «Південь» у своєму Facebook.

«Малим ракетним кораблем з району мису Фіолент було здійснено пуск трьох ракет типу «Калібр», які й влучили по Вінниці», — розповіли там.

Крім цього, росіяни намагалися уразити позиції ЗСУ гелікоптерними парами, але успіху не мали. Також авіація окупантів тричі спробувала атакувати українські штурмовики в небі — теж безуспішно.

«Нашою авіацією, парами гелікоптерів та парами літаків нанесено чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового й Благодатного. Наразі підтверджено втрати противника в обсязі 18 рашистів, самохідна гаубиця «Гвоздика», 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад боєприпасів.Решта результатів дорозвідуються», — зазначили в ОК «Південь».