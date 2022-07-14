МВС: Від початку війни росіяни завдали понад 17 тисяч ударів по цивільних обʼєктах в Україні та приблизно 300 — по військових

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Юрій Паливода / «Бабель»

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін повідомив, що від початку широкомасштабного вторгнення росіяни завдали 17 314 ударів по цивільних обʼєктах в Україні та приблизно 300 — по військових.

Лише за останню добу росія била по Донеччині, Запоріжжю, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Словʼянську. А вранці атакували Миколаїв і Вінницю. І скрізь рф била по цивільних.

При цьому за весь час повномасштабної війни було приблизно 300 ударів росіян по військових обʼєктах.

«На руках російських військових кров мирних жителів України. Вони добре розуміють, куди летять їхні ракети. І це, безумовно, воєнні злочини», — наголосив Єнін.