Майже 100 ченців відмовляються залишати територію Святогірської лаври. Усього там залишаються приблизно 600 цивільних
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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УПЦ
На території Святогірської лаври досі перебувають приблизно 600 мирних жителів. Україна працює над встановленням режиму припинення вогню, щоб організувати звідти гуманітарний коридор.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
Святогірська лавра стоїть на березі річки Сіверський Донець у Донецькій області. Нині вона постійно перебуває під артилерійським обстрілом російських військових.
Приблизно 70% цивільних, які зараз перебувають на території монастиря, — паломники та місцеві мешканці, які намагались знайти там притулок від обстрілів. Значна частина паломників прибула на прощу ще до початку активних бойових дій.
Тепер цивільні, які ховаються у Святогірській лаврі, просять організувати для них безпечний коридор.
Однак майже 100 ченців відмовляються залишати територію монастиря. Частина з них через поранення, вік і хвороби перебувають у важкому стані та не можуть евакуюватися. Їм доставляють гуманітарні вантажі — їжу, воду та медикаменти.
У ГУР зазначають, що Україна готова залучити міжнародних посередників для допомоги в організації гуманітарного коридору.
- 1 червня війська росії обстріляли з артилерії територію Святогірської лаври. Російські снаряди вбили архімандрита Галактіона, монаха Аристоклія та монахиню Варвару. Кілька священників отримали важкі поранення.