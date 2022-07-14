Майже 100 ченців відмовляються залишати територію Святогірської лаври. Усього там залишаються приблизно 600 цивільних

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УПЦ

На території Святогірської лаври досі перебувають приблизно 600 мирних жителів. Україна працює над встановленням режиму припинення вогню, щоб організувати звідти гуманітарний коридор.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Святогірська лавра стоїть на березі річки Сіверський Донець у Донецькій області. Нині вона постійно перебуває під артилерійським обстрілом російських військових.

Приблизно 70% цивільних, які зараз перебувають на території монастиря, — паломники та місцеві мешканці, які намагались знайти там притулок від обстрілів. Значна частина паломників прибула на прощу ще до початку активних бойових дій.

Тепер цивільні, які ховаються у Святогірській лаврі, просять організувати для них безпечний коридор.

Однак майже 100 ченців відмовляються залишати територію монастиря. Частина з них через поранення, вік і хвороби перебувають у важкому стані та не можуть евакуюватися. Їм доставляють гуманітарні вантажі — їжу, воду та медикаменти.

У ГУР зазначають, що Україна готова залучити міжнародних посередників для допомоги в організації гуманітарного коридору.