Міноборони пояснило, чому держава не розголошує загальну кількість загиблих

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Держава поки що не розголошує загальну кількість загиблих у війні проти росії, оскільки такі вимоги воєнного стану.

«Це інформація, яку не повинен знати ворог, адже за цими даними військові фахівці можуть зробити чимало висновків і використати цю інформацію для аналізу та планування. Саме тому до завершення воєнного стану ця інформація закрита і не підлягає оприлюдненню», — заявила на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона запевнила, що родини всіх загиблих отримують належні виплати через втрату захисника чи захисниці.

«Під час брифінгу я звернулася до громадських ініціатив, які збирають ці дані різними способами, систематизують та оприлюднюють їх, із проханням зважати на те, що оприлюднення такої інформації під час воєнного стану шкодить нашій обороні», — наголосила Маляр.