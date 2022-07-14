Китай готує космічну місію на Венеру

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NASA/JPL-Caltech

Китай хоче відправити космічну місію на Венеру, щоб досліджувати атмосферу та геологію цієї планети.

Про це повідомляє Space.com.

Одна з 13 місій-кандидатів на такий політ називається Venus Volcano Imaging and Climate Explorer (VOICE). Її планують запустити у 2026 році. Очікується, що вона прибуде на орбіту Венери у 2027 році.

Китайський космічний корабель використовуватиме кругову полярну орбіту на висоті 350 км для дослідження геологічної еволюції Венери, теплових і хімічних процесів в її атмосфері, взаємодії між поверхнею та атмосферою, а також потенціалу придатного для життя середовища та життя у венеріанських хмарах.

Для цього науковці використовуватимуть радар, який здатен «бачити» та картографувати планету крізь венеріанські хмари, а також багатоспектральний пристрій з камерою, який спостерігатиме за Венерою у видимому, ультрафіолетовому та ближньому інфрачервоному діапазонах.

Незрозуміло, скільки місій з 13 схвалять, але кандидатів оцінять уже найближчим часом за наявністю бюджету, готовністю технологій та графіком їхнього виробництва.