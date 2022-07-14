Премʼєр Італії Маріо Драгі подав у відставку, але президент не прийняв її

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Twitter / Christine Lagarde

Президент Італії відмовився прийняти відставку премʼєра Маріо Драгі, який оголосив про намір піти з посади через те, що італійський уряд більше не користується підтримкою «національної єдності».

Про це повідомляє Corriere della Sera.

«У своїй інавгураційній промові в парламенті я говорив, що ця виконавча влада піде вперед лише в тому випадку, якщо буде ясна перспектива виконання урядової програми, за довіру якої проголосували політичні сили», — сказав Драгі.

Робота його уряду постала перед дилемою, коли партнер по коаліції партія Five Star відмовилася від участі в голосуванні щодо вотуму довіри уряду.

Лідер Five Star Джузеппе Конте звинуватив премʼєра в тому, що він робить недостатньо для подолання соціальної кризи, повʼязаної зі зростанням цін на енергоносії.

Представники Five Star відмовилися голосувати за законопроєкт уряду про допомогу італійцям через незгоду з окремими його статтями.

Незважаючи на бойкот Five Star, сенат Італії схвалив пакет допомоги. Однак Драгі неодноразово заявляв, що очолить лише уряд національної єдності та не продовжуватиме роботу без Five Star, яка ще минулого місяця, до розколу, була найбільшою партією у парламенті.