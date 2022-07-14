«Вода, туалет і звʼязок». Освітній омбудсмен Горбачов розповів про вимоги до укриттів у навчальних закладах

Новини

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів про вимоги до укриттів у школах, які готуються до нового навчального року в умовах російського вторгнення. Від наявності цих укриттів залежатиме, чи розпочнеться очне навчання в конкретному освітньому закладі.

Наразі спеціальна комісія вирішує, чи відповідає приміщення мінімальним вимогам щодо безпеки. «Обладнання найпростіших укриттів має забезпечувати можливість безперервного перебування в них людини впродовж не менше ніж 48 годин», — наголошує омбудсмен.

Він також розповів, що укриття мають бути забезпечені:

місцями для сидіння — лавками, стільцями, ліжками тощо;

питною (з розрахунку 2 літри на добу на одну людину) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);

контейнерами для зберігання продуктів;

виносними баками для нечистот, які щільно закриваються (для будівель і споруд, де немає каналізації);

резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, гасовими лампами тощо);

засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення);

засобами надання медичної допомоги;

засобами звʼязку й оповіщення (телефоном, радіоприймачем);

шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо).

Уряд рекомендує школам розпочати з 1 вересня навчання в офлайн-форматі, а університетам, крім перших курсів, — з 15 серпня. Місцева влада повинна організувати навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки з безпеки, створити візуалізацію шляху до укриттів, забезпечити у сховищах всі умови для перебування та навчання. Також у кожному освітньому закладі має бути тривожна кнопка на випадок надзвичайної ситуації.