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«Вода, туалет і звʼязок». Освітній омбудсмен Горбачов розповів про вимоги до укриттів у навчальних закладах

Автор:
Олег Панфілович
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Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів про вимоги до укриттів у школах, які готуються до нового навчального року в умовах російського вторгнення. Від наявності цих укриттів залежатиме, чи розпочнеться очне навчання в конкретному освітньому закладі.

Наразі спеціальна комісія вирішує, чи відповідає приміщення мінімальним вимогам щодо безпеки. «Обладнання найпростіших укриттів має забезпечувати можливість безперервного перебування в них людини впродовж не менше ніж 48 годин», — наголошує омбудсмен.

Він також розповів, що укриття мають бути забезпечені:

Уряд рекомендує школам розпочати з 1 вересня навчання в офлайн-форматі, а університетам, крім перших курсів, — з 15 серпня. Місцева влада повинна організувати навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки з безпеки, створити візуалізацію шляху до укриттів, забезпечити у сховищах всі умови для перебування та навчання. Також у кожному освітньому закладі має бути тривожна кнопка на випадок надзвичайної ситуації.