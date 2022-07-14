У роботі Twitter стався глобальний збій

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У роботі соцмережі Twitter стався масштабний збій.

Користувачі соцмережі масово повідомляють, що платформа перестала працювати і видає помилку. За даними сервісу Downdetector, проблеми з доступом у Twitter почалися близько 14:50 за Києвом.

На Twitter поскаржилися вже понад 52 тисячі разів — це користувачі зі США, Туреччині, Німеччині, Польщі, Франції, Чехії, України та інших держав. Найбільше скарг надійшло на роботу мобільної версії, але не працює також десктопна версія сайту.

Причини збою поки невідомі.