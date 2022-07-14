У Шотландії на звороті картини Ван Гога знайшли автопортрет художника

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У Національній галереї Шотландії під час дослідження картини Вінсента Ван Гога виявили прихований автопортрет художника.

Про це пише The Guardian.

Ідеться про роботу майстра під назвою «Голова селянки». Під час дослідження рентгеном на звороті картини виявили портрет Ван Гога.

«Ми не очікували чогось особливого», — каже старший науковий співробітник галереї Леслі Стівенсон про «скромну маленьку картину», подаровану в 1960 році единбурзьким адвокатом Олександром Мейтлендом. Її перевіряли рентгеном під час каталогізації та підготовки до літньої виставки французького імпресіонізму в Королівській шотландській академії.

Дослідники припускають, що картина є частиною серії експериментальних автопортретів, намальованих на зворотному боці ранніх полотен, створених у період з 1883 по 1885 рік, коли художник жив на півдні Нідерландів. Там він створив низку начерків селянського життя, готуючись до написання свого раннього шедевру «Їдці картоплі».

Куратор напрямку французького мистецтва Френсіс Фаул розповіла, що це відкриття, яке вважається першим для будь-якої британського музею, додало розуміння вирішального періоду в художньому розвитку Ван Гога, коли він уперше зіткнувся з роботами французьких імпресіоністів після переїзду до Парижу в 1886 році, де його підтримував брат Тео і де він познайомився з авангардними художниками, такими як Анрі де Тулуз-Лотрек і Еміль Бернар. Натхненний картинами Жоржа Сера та Поля Ґоґена, він обрав більш барвистий і виразний стиль живопису, уперше експериментуючи з «розбитим мазком», використовуючи себе як модель і повторно використовуючи полотна, щоб заощадити гроші.

Тепер реставратори намагатимуться відновити автопортрет, який перебуває в невизначеному стані під шарами клею та картону, і зберігти при цьому оригінальну картину. «Це як крок у невідоме. Завдання полягатиме у видаленні клею з шарів олійної фарби», — пояснив Стівенсон.