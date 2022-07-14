Новий очільник Херсонщини розповів, що ЗСУ вже деокупували 44 населені пункти в області

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Виконувач обовʼязків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій розповів, що за час війни українські військові вже деокупували 44 населені пункти в області.

Про він розповів на брифінгу в Українському медіа-центрі.

«Більшість Херсонської області перебуває під тимчасовою окупацією. Наразі звільнено 44 населені пункти», — зазначив Бутрій.

За його словами, усі ці населені пункти перебувають під обстрілами. Росіяни їх знищують, обстрілюючи інфраструктуру та житлові будинки.