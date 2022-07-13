ООН: Понад 9 мільйонів українців виїхали з країни від початку війни

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Понад 9 мільйонів українців виїхали з країни після початку повномаштабного вторгнення росії.

Про це повідомляє агентство ООН у справах біженців.

Найбільше людей прийняла Польща. Станом на 11 липня там офіційно зареєстровані 1 221 596 українських біженців. Далі йдуть Німеччина із 900 тисячами та Чехія — 391 тисяча.

Приблизно по 150 тисяч українців знайшли прихисток у Туреччині та Італії. По 80 тисяч біженців залишаються в Молдові, Румунії та Словаччині.

Загалом за кордон виїхали 9 136 006 українців.