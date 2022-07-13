Зеленський призначив нового голову Чернівецької ОДА

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Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Запаранюка головою Чернівецької обласної державної адміністрації. Він займе місце Сергія Осачука, звільнення якого Кабмін погодив ще 14 червня.

Про це повідомляє Офіс президента.

Президент переконаний, що знання регіону та його специфіки допоможе Запаранюку успішно реалізувати поставлені перед ним завдання. Він зазначив, що в його регіоні пріоритет — злагоджена робота митниці, яка не перешкоджає руху гуманітарних вантажів, і допомога переселенцям.