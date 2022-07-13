Росія відмовляється повертати власникам понад 400 орендованих пасажирських літаків

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Авіакомпанії росії відмовляються повертати 435 літаків та авіазапчастини, які вони орендували в іноземних компаній. Ці літаки коштують мільярди доларів.

Про це повідомляє The Washington Post.

Згідно з дослідженнями Cirium, лізингові компанії подали страхові претензії на суму $10 мільярдів. Зокрема, ірландська компанія AerCap, яка є найбільшим у світі орендодавцем комерційних літаків, стверджує, що понад 100 її літаків нині застрягли у росії. Компанія уже подала щодо них $3,5 мільярда страхових претензій.

Ключова вразливість авіації рф — літаки Boeing і Airbus, які виготовлені за кордоном і належать західним лізинговим компаніям. Саме на це спрямовані західні санкції.

Навіть вироблені у росії літаки, такі як Sukhoi Superjet та Irkut MC-21, які, за задумом росіян, мають конкурувати з Airbus A320 і Boeing 737, використовують двигуни, авіоніку та програмне забезпечення зі США і Європи. Державна компанія рф намагається розробити повністю російський двигун для МС-21, але, за словами аналітиків, на це потрібен час.

Через санкції західні компанії зобовʼязані припинити оренду та відкликати свої літаки з росії. Коаліція із 37 країн Європи, Північної Америки та Азії запровадила експортний контроль, який заборонив західним компаніям продавати нові літаки, запчастини та програмне забезпечення до росії, а також — обслуговувати російські літаки або надавати їм онлайн-оновлення програмного забезпечення. Навіть заправка літака Boeing, орендованого російською компанією, опинилася під забороною.

Але у березні президент росії володимир путін підписав закон, який дозволяє авіакомпаніям рф залишати іноземні літаки для використання на внутрішніх рейсах. За даними Cirium, наразі західні компанії повернули лише близько 80 із 515 літаків, які вони надали в оренду росії.

«Спільнота орендодавців, у цілому, визнала той факт, що більшість літаків, які вони розмістили у росії, не повернуться у власність», — сказав консультант американської компанії AeroDynamic Advisory Майк Стенджел.

Виконавчий директор естонської компанії Magnetic MRO сказав, що до початку повномасштабної війни рф проти України його організація надала в оренду росії чотири двигуни Boeing. Коли запровадили європейський експортний контроль, він мав один місяць, щоб повернути їх. Російська авіакомпанія просто відмовилася їх повертати. «Мої активи все ще там», — сказав директор естонської компанії.

«Серед лізингових компаній є побоювання, що якщо вони повернуть коли-небудь [літаки], вони не зможуть ними користуватися, тому що не зможуть перевірити їхню придатність для польотів», — сказав Джейсон Дікштейн, генеральний радник американської Асоціації авіаційних постачальників, яка представляє дистриб’юторів авіазапчастин.