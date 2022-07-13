Війська росії обстріляли Запоріжжя ракетами. Поранені семеро людей

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Війська рф обстріляли Запоріжжя ракетами. Зафіксували два «прильоти» по місту.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

Дві крилаті ракети росіян поцілили в цех одного з підприємств у Дніпровському районі. Виникла пожежа. Зараз рятувальники розбирають завали, під якими ще можуть бути люди.

Як зазначив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, попередньо, цей ворожий обстріл поранив сімох людей.

«Керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що, напевно, врятувало їхні життя», — додав Тимошенко.