Німеччина з 1 серпня відмовиться від вугілля з росії, із 31 грудня — від нафти

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Німеччина з 1 серпня повністю відмовиться від російського вугілля, а з 31 грудня — від російської нафти.

Про це заявив на енергетичному форумі в Сіднеї заступник міністра фінансів Німеччини Йорг Кукіс, передає DW.

За його словами, відмова від російських вугілля та нафти докорінно змінить структуру енергопостачання Німеччини. Раніше росія постачала 40% від загального обсягу споживаних Німеччиною вугілля та нафти.

«Кожен, хто знайомий з історією трубопроводу «Дружба», який був інструментом впливу колишнього Радянського Союзу на Східну Європу, розуміє, що позбутися цієї залежності непросто, але ми зможемо це зробити протягом кількох місяців», — заявив Кукіс.

Серйознішою є залежність від російського газу. Європейський Союз отримує щороку приблизно 158 мільярдів кубометрів газу з росії, і хоча США та Катар здатні спільно поставити до Європи близько 30 мільярдів кубометрів скрапленого природного газу (СПГ), дефіцит залишиться досить великим.