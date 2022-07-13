Іран заперечує поставки військової техніки для сил рф. США кажуть зворотне

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Wikipedia / Hossein Ostovar

Іран заявив, що не продавав росії військову техніку з початку повномасштабного вторгнення на територію України та виступає проти подальшої ескалації бойових дій.

Про це пише пресслужба Міністерства закордонних справ Ірану.

Там заперечують інформацію про те, що країна продавала росії військову техніку, зокрема безпілотники.

Коментуючи заяву радника США з національної безпеки Джейка Саллівана, представник МЗС Ірану Нассер Канаані зазначив, що співпраця між Іраном і рф «почалася ще до війни».

Нагадаємо, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван 11 липня повідомив, що Іран найближчим часом надасть росії «до кількох сотень БПЛА» і навчатиме російських військових користуватися ними.