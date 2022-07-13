Затриманий напередодні білоруський прикордонник збирався воювати проти росії

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Затриманий напередодні прикордонник з білорусі, який незаконно перетнув кордон з Україною, заявив, що хотів приєднатися до українських військових для війни проти росії.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

«Затриманий повідомив, що є білоруським прикордонником та проходить службу у Брестській прикордонній групі. Він зауважив, що на порушення зважився, щоб доєднатися до Сил оборони України у війні проти російського агресора», — заявила служба.

Чоловік також розповів, що мав однодумців стосовно необхідності протистояти росії. З одним із них білоруський прикордонник і вирушив в Україну, але дорогою до кордону їх виявили та зі стрільбою переслідували, тож перетнути державний кордон зміг лише він один.

Зараз служба перевіряє цю інформацію, після чого ухвалюватиме рішення про подальшу долю затриманого.

Напередодні стало відомо, що білоруський прикордонник незаконно перетнув кордон з Україною. На українській території його затримали та дали дві доби арешту.