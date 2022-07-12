Ударна авіація ЗСУ вже завдала 1 700 ударів по позиціях росіян

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Повітряні сили ЗСУ повідомили, що сьогодні, 12 липня, українська авіація завдала ударів по складу боєприпасів росіян на Південно-Бузькому напрямку, а також знищила скупчення окупантів та їхньої техніки на Ізюмському та Донецькому напрямках. Знищено до 30 одиниць техніки.

Від початку повномасштабного вторгнення росії ударна авіація ЗСУ завдала 1 700 групових ударів по позиціях, складах, техніці та живій силі російських військ.