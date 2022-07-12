США намагаються витягнути з російського полону двох американців. Вони зникли в бою під Харковом
- Автор:
- Софія Телішевська
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США працюють над звільненням американців Олександра Дрюке та Енді Хʼюна, взятих у полон під Харковом.
Про це пише The Washington Post.
Родичі одного з військових розповіли, що офіційні особи працюють над включенням полонених у список осіб, яких потрібно обміняти.
Для цього співробітники Держдепартаменту «зустрічалися з представниками України та Великої Британії, щоб обговорити питання полонених».
- Олександр Дрюке та Енді Хʼюн потрапили в полон 9 червня під час запеклого бою під Харковом.