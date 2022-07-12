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Під Миколаєвом російська ракета поцілила у котельню, на місці стався витік газу

Автор:
Софія Телішевська
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У місті Баштанка Миколаївської області стався витік газу через ракетний удар по котельні. Одна людина загинула на місці.

Про це повідомляє пресцентр ОК «Південь».

Інформація про масштаби руйнування та постраждалих уточнюється.