Під Миколаєвом російська ракета поцілила у котельню, на місці стався витік газу
- Автор:
- Софія Телішевська
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У місті Баштанка Миколаївської області стався витік газу через ракетний удар по котельні. Одна людина загинула на місці.
Про це повідомляє пресцентр ОК «Південь».
Інформація про масштаби руйнування та постраждалих уточнюється.
- Нагадаємо, вранці 12 липня росія знову завдала масованого ракетного удару по Миколаєву. Ракети влучили у дві медичні установи та житлові будинки. За попередніми даними, обійшлося без жертв. Загалом окупаційні війська випустили по місту 19 ракет. Поранення отримали щонайменше 12 людей.