Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили штурм росіян на трьох напрямках. На кордоні з білоруссю очікують активізацію розвідки ворога
- Автор:
- Анна Холоднова
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Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на 18:00 12 липня. Ситуація на фронті така:
- На Волинському та Поліському напрямках може активізуватися ворожа розвідка у прикордонних з білоруссю районах.
- На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей росія продовжує утримувати свої підрозділи, які обстріляли з артилерії Старикове і Нову Слободу Сумської області та Миколаївку і Карповичі Чернігівської області. На цьому напрямку ворог активно застосовує безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби.
- На Харківському напрямку війська рф обстріляли з артилерії Харків, Соснівку, Стару Гнилицю, Українку, Замулівку, Петрівку, Черкаські Тишки, Коробочкине, Прудянку, Чорноглазівку, Кутузівку, Старий Салтів, Нове, Байрак, Дементіївку і Золочів. ЗСУ відбили кілька штурмів у районі Дементіївки та змусили росіян відійти.
- На Слов’янському напрямку армія рф обстріляла Дібровне, Мазанівку, Адамівку, Барвінкове, Гусарівку, Велику Комишуваху, Нову Дмитрівку, Хрестище, Нікополь, Сулигівку та Костянтинівку. Росіяни штурмували поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки. Українські військові завдали окупантам значних втрат та змусили їх тікати. Так само завершилась російська спроба розвідки боєм неподалік Долини.
- На Краматорському напрямку російські військові обстріляли українські позиції неподалік Маяків, Райгородка, Кривої Луки, Верхньокам’янського та Пришибу. Також росіяни вдарили з авіації поблизу Серебрянки та Спірного.
- На Бахмутському напрямку армія рф обстріляла з артилерії Берестове, Соледар, Вершину, Новолуганське, Бахмут, Яковлівку, Майорськ. Гатили з авіації поблизу Берестового, Білогорівки, Вершини і Яковлівки. Росіяни намагалися просунутися в напрямку Спірне — Івано-Дар’ївка, із втратами відійшли.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках війська росії обстрілювали українські позиції вздовж лінії зіткнення. Також завдали авіаудару поблизу Новоандріївки.
- На Південнобузькому напрямку ворог намагається утримати займані рубежі, а також веде повітряну розвідку. Росіяни гатили зі ствольної артилерії по Олександрівці, Новій Зорі, Осокорівці, Великій Костромці, Мурахівці, Любомирівці, Поляні, Партизанському, Благодатному, Калинівці, Тернівці та Прибузькому.
- У Чорному морі у готовності до завдання ракетних ударів перебуває шість носіїв високоточної зброї рф.