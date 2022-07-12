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Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили штурм росіян на трьох напрямках. На кордоні з білоруссю очікують активізацію розвідки ворога

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на 18:00 12 липня. Ситуація на фронті така: