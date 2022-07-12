У російських центрах зайнятості почали вербувати безробітних для війни в Украні

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Getty Images / «Бабель»

Безробітним росіянам, які перебувають на обліку у центрах зайнятості, пропонують укласти контракт та поїхати на війну в Україну.

Про це російському виданню «Важные истории» розповіла людина, яка перебуває на обліку в одному з центрів занятості у Татарстані.

Рекрутів зобовʼязують підписати угоду про нерозголошення військової таємниці та обіцяють заробітну плату близько 300 тисяч рублів на місяць.

«Разом зі мною туди прийшли ще вісім людей. Спочатку ми ні про що не здогадувалися: з нами розмовляв співробітник центру зайнятості, пропонував різні вакансії, а потім нас почали по одному викликати до окремого кабінету. Я зайшов передостаннім. У кабінеті сидить чоловік і штовхає мені папірець — угоду про нерозголошення військової таємниці: я маю підписати, що не розповідатиму [про нашу розмову] і що мені розʼяснено, які будуть наслідки [якщо розповім]. Я почав питати, які наслідки, чи передбачено кримінальну відповідальність. «Цим фсб займається, а ми просто попередження видаємо», — заявив чоловік. А потім сказав, що зі мною «взагалі немає користі розмовляти», і прибрав цей папірець — дозволив не підписувати», — розповів журналістам співрозмовник.

Потім вербувальник розповів, що у Казані формують батальйон. Кілька разів повторив, що батальйон резервний і стоятиме на території росії біля кордону з Україною для охорони, а у бойових діях брати участь, швидше за все, не буде.

А потім додав: «Ну, можливо, іноді доведеться заїжджати на територію України». Він запропонував безробітному росіянину укласти контракт і сказав, що платитимуть близько 300 тисяч рублів на місяць.

Журналісти звʼязалися із центром зайнятості, де безробітним пропонували поїхати в Україну. Там заявили, що укласти контракт та поїхати на війну можна лише через військкомат.