Білоруський прикордонник незаконно перейшов кордон з Україною

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Білоруський прикордонник незаконно перетнув кордон з Україною. На українській території його затримали та дали дві доби арешту.

Про це повідомляє «Радыё Свабода».

Подія сталася 29 червня о 13:20. Але про це стало відомо після публікації відповідного рішення суду.

Офіцер матеріального забезпечення Брестської прикордонної групи перетнув кордон поза пунктом пропуску у Волинській області в напрямку Дубок (білорусь) — Хрипськ (Україна). Патруль українських прикордонників затримав його і склав акт про порушення за частиною 1 статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суд призначив білоруському прикордоннику дві доби арешту з 29 червня. Він також мав сплатити судовий збір у розмірі 496 гривень. Імовірно, порушника вже звільнили, і він повернувся до білорусі. З якою метою він перетинав кордон — наразі невідомо.