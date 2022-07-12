У Києві затримали колишнього нардепа на вимаганні $10 тисяч за вплив на суддів

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Правоохоронці затримали в Києві колишнього депутата Верховної Ради ІІІ скликання (1998—2002 роки) на вимаганні $10 тисяч хабара за вплив на суддів.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, колишній нардеп вимагав гроші у представника підприємства за обіцянку вплинути на ухвалення позитивного рішення в цивільній справі суддями одного з районних судів Києва й апеляційної інстанції. Підозрюваного затримали під час отримання частини хабаря (92 500 гривень).

Прокуратура не називає імʼя затриманого. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.