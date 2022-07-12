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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив Робітничу партію України. Її майно конфіскують на користь держави.

Про це пише пресслужба суду у своєму Facebook.

«Інформуємо про те, що суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Робітничої партії України; майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави», — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що повне рішення суду буде оприлюднено на сайті Міністерства юстиції.

В Україні була зареєстрована лише одна Робітнична партія, яка мала приставку «марксистсько-ленінська». Вона мала бути заборонена ще згідно із законом про декомунізацію.