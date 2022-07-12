Курс євро продовжує знижуватися і досягнув паритету з доларом. Востаннє таке було 20 років тому

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Didier Weemaels / Unsplash

Курс євро останнім часом знижується і вперше за 20 років досягнув паритету з доларом. Це означає, що 1 євро наразі на міжнародних ринках дорівнює одному долару.

Про це пише Reuters.

Причиною падіння євро стала економічна криза в Європі, яка повʼязана зі зростанням цін на енергоносії, а також з війною росії з Україною. Тим часом Європейський центральний банк не поспішає підвищувати облікову ставку.

Натомість Центробанк США проводить більш жорстку політику, і це дозволило долару значно зміцніти та досягнути свого 20-річного максимуму стосовно низки інших валют.

Уранці курс євро до долара впав до 1,0004 — найнижчого рівня за 20 років. Також знижуються курси британського фунта та японської єни.