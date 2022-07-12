BBC: Групи британського спецназу безпідставно вбивали неозброєних чоловіків у Афганістані

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Бійці Спеціальної повітряної служби Великої Британії (SAS) в Афганістані вбивали затриманих і неозброєних чоловіків за підозрілих обставин.

Про це йдеться у розслідуванні BBC.

Бійці є членами головного підрозділу Сил спеціальних операцій британської армії. Отримані звіти свідчать про те, що один підрозділ протягом пів року служби міг незаконно вбити 54 людей.

BBC стверджує, що генерал сер Марк Карлтон-Сміт, колишній керівник спецзагону, був проінформований про ймовірні незаконні вбивства, але не передав докази Королівській військовій поліції навіть після того, як та почала розслідування цієї інформації.

Видання проаналізувало сотні сторінок оперативних облікових записів, у тому числі звіти, які охоплюють рейди «убити чи захопити», здійснені підрозділом SAS у провінції Гільменд у 2010—2011 роках. Бійці, які служили у цьому підрозділі, розповіли, що були свідками того, як оперативники SAS вбивали неозброєних людей під час цих рейдів. Вони також стверджують, що бачили як бійці підкидали на місце вбивства автомати АК-47, щоб виправдати вбивство неозброєної людини.

Більш того, кілька людей, які служили в спецпідрозділах, завили, що групи SAS змагалися одна з одною за кількістю вбивств.

При цьому, у Міністерстві оборони заявили, що не можуть коментувати конкретні звинувачення, підкресливши, що британські війська «сміливо та професійно служили» в Афганістані та дотримувалися «найвищих стандартів».